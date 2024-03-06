passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 06 марта 2024, 20:42
1 мин.

Оставшаяся без работы после участия в «голой» вечеринке Милявская начала сыпать угрозами

Милявская пригрозила выйти на улицу с секатором, если ее не вернут на работу.
Оставшаяся без работы после участия в «голой» вечеринке Милявская начала сыпать угрозами

© Starface.ru

Певица Лолита Милявская одна из тех звезд, которых «отменили» после участия в так называемой голой вечеринке Анастасии Ивлеевой. Знаменитость осталась без дела, о чем сама пишет в социальных сетях. При этом исполнительница в ультимативной форме требует вернуть ее на работу.

После скандала с «голой» вечеринкой в России певица отправилась за границу, чтобы сменить обстановку и оправиться. Не так давно она вернулась на родину и начала заниматься домашними делами, потому что за время отсутствия ситуация с концертами и прочей ее деятельностью не изменилась.

По всей видимости, Милявская очень устала сидеть дома, о чем говорят ее последние публикации. Она выложила в социальных сетях пост с фотографией стриженых растений.

«Тут главное – остановиться вовремя. P. S. Или возвращайте меня на работу, или я перейду на улицу стричь все, что, на мой взгляд, нуждается в симметрии», — написала знаменитость.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что общественники разрушили карьеру Лолиты. По его словам, подобное обращение с исполнительницей недопустимо.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Лолита Милявская
угрозы