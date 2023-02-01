Оставшаяся без работы Ани Лорак сделала заявление

В последнее время у публики пристальное внимание к персоне Ани Лорак. Если личная жизнь певицы наладилась, то с профессиональной сферой у нее по-прежнему возникают трудности. Артистка уже давно не выступает в России, но все равно продолжает выпускать хиты. Впервые за долгое время Лорак вышла на связь с подписчиками и обратилась к ним с важным заявлением.

Так, знаменитость сообщила: в скором времени она выпустит новый альбом. Раскрывать всех подробностей Ани не стала, поэтому попросила потерпеть заинтригованных поклонников до 21 апреля.

«Мои любимые, спасибо вам за поддержку, за ваши эмоции и множество каверов на новую песню. Я все вижу и замечаю. В преддверии альбома будет еще много сюрпризов от меня», — резюмировала девушка.

Ранее в Сети рассекретили отношения Ани Лорак с обладателем титула «Мистер Испания». Подробности читайте в этой статье.