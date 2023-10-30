Оставшаяся без опеки мужа Брежнева раскроет секрет счастья за 300$ в месяц

На фоне информации о разводе с Константином Меладзе певица Вера Брежнева решила найти новый источник дохода. Артистка решила запустить 14-дневный марафон трансформации.

Артистка активно зарабатывает в своем Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Она объявила бесплатный двухнедельный марафон трансформации, но предложение щедрое только на первый взгляд. После этого за доступ к нему нужно будет заплатить.

Чтобы не потерять доступ к курсу, нужно платить за него ежемесячно. Цена не очень высока на минимальном формате доступа. Дороже стоит премиум пакет, но в нем можно пообщаться даже лично с Верой.

В своем курсе Брежнева обещает «трансформации, которые улучшат жизнь». А еще консультации с психологами, тренерами, нутрициологами, эндокринологами и совместную гимнастику.

Минимальный доступ стоит 15 долларов (1 390 рублей), следующая ступень — 45 долларов (4 190 рублей), премиум-формат — 300 долларов в месяц (27 900 рублей).

Скорее всего, проект будет долгосрочным. В вопросах и ответах есть рекомендация по оплате курса сразу на год, но пока такая возможность отсутствует.

Напомним, роман Веры Брежневой и Константина Меладзе начался, когда певица была в составе группы «Виа Гра». Долгое время они скрывали свои отношения, а после Меладзе ушел от своей жены Яны Сумм. После восьми лет брака стало известно о разводе пары.