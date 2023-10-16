Брошенная мужем Вера Брежнева решила пойти по стопам Елены Блиновской

Певица Вера Брежнева разводится с композитором Константином Меладзе после восьми лет брака. По слухам, причиной знаменитости разошлись из-за увлечения Меладзе Софией Тарасовой. Артистка, оставшись без материальной поддержки супруга, решила запустить свой марафон, чтобы учить женщин «волшебным трансформациям».

Чтобы поддерживать привычный образ жизни, Брежнева ищет дополнительные источники дохода. Певица анонсировала на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ) запуск «женской трансформационной платформы».

«Папа хотел, чтобы я работала на заводе бухгалтером, а я в душе мечтала о другом. Моей целью было стать артисткой…Несмотря ни на что, продолжала в это верить и пользовалась возможностями, а результат вы знаете сами», — сказала Брежнева в анонсе запуска своего курса.

Отметим, что Меладзе, по всей видимости, не собирается делиться с женой своими сбережениями. Средства от продажи его загородного дома достались пожилой матери композитора, а свой многомиллионный бизнес он переписал на сестру Лиану.

Роман Веры Брежневой и Константина Меладзе начался, когда певица была в составе группы «Виа Гра». Долгое время они скрывали свои отношения, а после Меладзе ушел от своей жены Яны Сумм.

Напомним, ранее психолог назвала причины развода Брежневой и Меладзе.