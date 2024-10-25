«Вы уже не школьница»: фанаты раскритиковали внешний вид 55-летней Светланы Бондарчук

На размещенных снимках 55-летняя экс-супруга Федора Бондарчука предстала в ярко-розовом твидовом жакете в клетку, белой юбке и трикотажном шарфе. Кроме того, телеведущая надела сапоги марки Hermes с розовым голенищем и белые капроновые колготки. Внешний вид звезды дополнили укладка и макияж.

Фанаты поспешили раскритиковать наряд манекенщицы в комментариях под постом.

«Ну не в 50+ так одеваться, первый класс вторая четверть...», «И в песочницу», «Ну нет, не идет», «Вы уже не школьница», — написали юзеры.

Напомним, у Светланы Бондарчук трое детей. С 1991 по 2016 год телеведущая состояла в браке с Федором Бондарчуком. У бывших супругов двое детей — 32-летний Сергей и 25-летняя Варвара. В 2020 году знаменитость вышла замуж за дизайнера Сергея Харченко, а через два года у пары родился сын Петр.

Ранее Светлана Бондарчук продемонстрировала фигуру в мини-юбке.