Оставленный женой Никита Пресняков покинул США, где жил после отъезда из России

Сын певицы Кристины Орбакайте Никита Пресняков впервые за долгое время покинул США. Там артист жил с начала специальной военной операции. Однако поехал он не в Россию, а, предположительно, в Испанию, чтобы встретиться с родственниками.

Уже три года Никита не приезжает на родину и отказывается говорить о СВО. При этом его жена Алена Краснова на данный момент находится в Москве и, судя по ее социальным сетям, даже не скучает по супругу. Пока жена находится в отъезде, Пресняков тоже решил немного попутешествовать и купил билет на самолет.

Еще в июне певец делился, что собирается встретиться с семьей, оставшейся в России. Речь об отце Никиты Владимире Преснякове, Наталье Подольской и их детях. Вероятно, встреча пройдет на нейтральной территории – в Испании.

К слову, Владимир Пресняков признавался, что не утратил связь с сыном, несмотря на его эмиграцию. Он не осуждает его, продолжает общаться и поддерживать в творческих начинаниях.

Ранее жена Никиты Преснякова показала, чем занимается в России.