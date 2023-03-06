Оставит ребенка: недавно родившая Ольга Орлова дала новый повод для осуждений

Месяц назад в жизни Ольги Орловой состоялось радостное событие: она вновь стала мамой. Телеведущая родила девочку и назвала ее Анной. Всю беременность знаменитость сталкивалась с критикой в свой адрес, ничего не изменилось и после появления на свет ребенка. Негодующие по-прежнему считают, что 45-летняя женщина родила не сама. Кроме того, некоторые пользователи Сети регулярно ищут лишний повод для упрека Орловой, и, кажется, сегодня им удалось это сделать.

Ни для кого не секрет, что Ксения Бородина и Ольга являются близкими подругами, вот почему Орлова нашла несколько дней в своем плотном графике, чтобы отметить день рождение экс-возлюбленной Омарова в другой стране. Новоиспеченная мамочка считает, что ее поступок станет «новым поводом для осуждений».

На вопросы о том, с кем останется Анна, знаменитость отвечает с юмором. Так, Ольга неоднократно показывала кадры, на которых ее собака ни на шаг не отходит от малышки. По словам телеведущей, у животного развился «синдром ложной щенности», которому она не стала препятствовать.

«Дина была с Анной, когда я встречалась с Ксюшей. Собака очень трепетно блюдет состояние ребенка, очень за нее переживает», — с иронией высказалась Орлова.

Ранее Ольга пожаловалась на плохое самочувствие. По словам 45-летней женщины, после родов у нее разошлись ребра. Подробности читайте в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой Ксения Бородина рассказала, при каком условии возможны встречи ее дочери с Омаровым. Полное высказывание знаменитости смотрите здесь.