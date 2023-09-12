Не общаются: победитель «Фабрики звезд» Колдун рассказал о неискренности участников шоу

Певец Дмитрий Колдун, ставший победителем шестого сезона проекта «Фабрика звезд», признался, что не общается с участниками шоу. Звезда рассказал о неискренности коллег. Своими мыслями он поделился в интервью на Rutube-канале «МузLoft».

Исполнитель пообщался с актером и ведущим Станиславом Ярушиным. В беседе он признался, что не почувствовал от участников передачи «никакого единения» и сейчас с ними не общается.

Колдун также вспомнил о поведении коллег на концерте, посвященном 20-летию музыкального проекта. По его словам, все было картинно, а участники «показательно» были рады видеть друг друга.

«Все обменялись поцелуями, но некоторые даже целоваться в щечку не захотели, сказали, нет-нет, я там только что выздоровел или выздоровела. Поэтому никакого панибратства, единения в общем не вышло», – объяснил Дмитрий.

Пока никто из коллег артиста не прокомментировал его высказывание.

Ранее Дмитрий Колдун рассказал, как хозяйка квартиры пробиралась к нему и воровала черную икру. Знаменитый певец любит делиться с журналистами интересными историями, которые происходили в его жизни. Звезда вспомнил то время, когда арендовал квартиру. Мужчина говорит, что собственница жилплощади приходила к нему «в гости», когда его не было дома. Однажды он смог понять, что она была в его доме.