Агата Муцениеце отпустила дочь Мию к Павлу Прилучному на Рождество. Об этом стало известно из соцсетей.

Актер Павел Прилучный выложил в личном блоге фотографию вместе с дочерью Мией, которая живет с матерью Агатой Муцениеце. Актер вместе с девочкой посетил колесо обозрения.

«Первый раз на нашем колесе. Восторг как у ребенка, дух захватывает!» — подписал фото он.

В комментариях пользователи похвалили Муцнеиеце за то, что та позволила отцу провести время с дочерью. Напомним, сын пары Тимофей живет вместе с Прилучным — суд постановил, что мальчик должен жить вместе с матерью до конца судебного процесса по алиментам, однако актер не спешит возвращать сына.

«Какая всё-таки у Агаты добрая душа. Несмотря ни на какие ситуации не разрывает связь отца с детьми», — написала одна из подписчиц Прилучного.

Ранее мы писали о том, что Водонаева публично осудила Прилучного, не отдающего сына экс-жене Муцениеце.