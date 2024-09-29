Оставила старших детей в Москве: Мария Кожевникова впервые вышла в свет с 7-летним сыном в Сочи

39-летняя актриса Мария Кожевникова впервые вышла в свет с 7-летним сыном. Звезда сериала «Универ» появилась на международном фестивале в Сочи. Об этом сообщает «7Дней.ru» и публикует соответствующие кадры.

Мария Кожевникова посетила церемонию открытия Первого международного фестиваля зрительского кино «КиноБраво» в Летнем театре в Сочи, которая состоялась 28 сентября. Актриса выбрала эффектное длинное алое платье свободного кроя. Наряд артистки удачно подчеркнул достоинства ее фигуры и скрыл ее недостатки. Как признавалась звезда «Универа», после рождения четвертого ребенка она так и не смогла сбросить набранный во время беременности вес. Знаменитость также сделала вечерний макияж и распустила волосы.

Однако многие обратили внимание на то, что актриса появилась на красной дорожке не одна, а вместе с 7-летним сыном Василием. Это был первый совместный выход Марии Кожевниковой и ее ребенка на мероприятие. Мальчик не только не боялся позировать перед камерами, но и помогал знаменитой маме — держал ее телефон и приглашение, пока она общалась со СМИ.

В беседе с «7Дней.ru» Мария Кожевникова рассказала, что приехала в Сочи только с двумя младшими сыновьями. По словам актрисы, старших детей она оставила в Москве.

«Остались с бабушкой, потому что в школе учатся», — объяснила Мария Кожевникова.

Напомним, в 2013 году актриса обвенчалась с бизнесменом Евгением Васильевым, однако официальной регистрации брака у пары не было. У супругов четверо сыновей: 10-летний Иван, 9-летний Максим, 7-летний Василия и Александр, который родился в прошлом году. Мария Кожевникова признавалась, что хотела бы еще одного ребенка, поскольку мечтает о пятерых детях.

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