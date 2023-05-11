Оставила приглядывать за замком: названо имя таинственного человека, проживающего в особняке Пугачевой в Грязи

Стало известно, что на время отъезда из России певица Алла Пугачева оставила присматривать за замком в Грязи хорошо знакомого человека. Имя этого человека раскрыто.

Речь идет о водителе Игоре Польшикове – он работает с Примадонной более 30 лет.

В штате осталась также помощница Пугачевой Елена Чупракова. Она не живет в особняке, но дистанционно контролирует связанные с содержанием замка вопросы, пишет Woman.ru.

Сайт kp.ru выяснил у местных жителей, что на территорию особняка приходит садовник – газон там всегда ухоженный. Иногда слышно, как стучат рабочие.

«Охранников мы давно не видели. Там, видимо, теперь только пультовая охрана», - говорят они.

В начале мая Пугачева прилетела из Израиля в Россию. Ее внезапное возвращение в Россию было связано с желанием посетить похороны друга, модельера Валентина Юдашкина.