Оставила полуторагодовалую дочь дома: Ольга Орлова отправилась на отдых в Италию

Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова вместе с близкими людьми отправилась в Италию. В личном блоге артистка поделилась кадрами с отдыха и призналась, что ее дочь Анна, которой чуть больше года, осталась в Москве.

Ольга Орлова выбрала для отдыха престижный курорт Форте-дей-Марми, расположенный в итальянской Тоскане. Певица проводит время с близкими людьми и пробует редкие блюда, например, эксклюзивную пасту, которую делают только в Тоскане.

«Арссели водятся только в Тоскане. Эту пасту можно поесть только здесь», — отметила Ольга Орлова.

Однако телеведущая посещает не только дорогие рестораны, но и элитные бутики. По словам Ольги Орловой, там ей предлагали бокал известной марки шампанского, одна бутылка которого стоит около 100 евро.

Примечательно, что экс-солистка «Блестящих» отдыхает в Италии без дочери Анны, которой почти полтора года. Ольга Орлова утверждает, что регулярно поддерживает связь с ребенком. Более того, по признанию знаменитости, у нее в квартире установлены камеры видеонаблюдения, поэтому она может в любой момент узнать, что происходит дома.

Напомним, первым супругом Ольги Орловой стал бизнесмен Александр Карманов, с которым певица познакомилась в 2000 году, а через год у пары родился сын Артем. Однако брак распался в 2004 году. В 2021 году артистка вышла замуж во второй раз за бизнесмена Валерия Маслова, а 6 февраля 2023 года у супругов родилась дочь Анна.

Ранее мы писали о том, что Ольга Орлова призналась, что ее свекровь впервые за год увидела внучку.