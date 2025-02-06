Оставила надпись на стене бара: москвичка рассказала, как помогла Монеточке* написать хит «Каждый раз»

Песня «Каждый раз» принесла певице Монеточке* (признана иноагентом на территории России) славу и любовь аудитории. Однако сейчас из-за этой композиции у исполнительницы могут начаться проблемы, передает Telegram-канал Осторожно, Москва. Все дело в том, что девушка использовала для создания трека фразу москвички, которую та оставила на стене в баре.

Мария, молодой музыкант, рассказала в Сети, как принимала участие в создании хита. По словам москвички, однажды она написала маркером на стене в баре фразу: «Если б мне платили за каждый раз, когда я тебя вспоминаю, я была бы бомжом».

Позже ее увидела «Монеточка* и использовала как основу для песни. Певица упоминала в интервью об этом. До сих пор автор оставался неизвестен, однако теперь Мария раскрыла всю правду и хочет связаться со звездой. Однако сделать это пока не получается. Исполнительница не отвечает, а пользователи из-за этого стали ее отменять в комментариях.

Ранее Монеточка* заявила, что журналисты пристают к ее семье. Певица пожаловалась на преследование в социальных сетях.

*признана иностранным агентом на территории России