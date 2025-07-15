Оставила молодого парня дома: Татьяна Терешина уехала в отпуск с известным артистом

Певица Татьяна Терешина отправилась на отдых с детьми в компании Мити Фомина — крестного отца одной из своих дочерей. Артисты проводят совместный отпуск в Сочи.

Снимками с отдыха 46-летняя исполнительница поделилась в социальных сетях. На них Терешина сняла себя, детей с плавательными кругами и Митю Фомина. Артисты стараются отдыхать по максимуму — купаются, обедают в ресторанах.

В путешествие Татьяна не стала брать молодого бойфренда Михаила Смирнова, которому недавно исполнилось 23 года.

От отношений с телеведущим Славой Никитиным у Терешиной есть дочь Арис. Крестным отцом девочки как раз является Митя Фомин. В 2018 года она вышла замуж за бизнесмена Олега Курбатова, которому родила сына Арсения-Остапа. В 2022 году Татьяна объявила о разводе с супругом.

Недавно Терешина представила публике нового возлюбленного, с которым познакомилась в ночном клубе. Подписчики раскритиковали выбор Терешиной из-за большой разницы в возрасте пары, но влюбленные утверждают, что их совершенно не волнует чужое мнение. Сваха Анна Осипова рассказала сайту «Страсти», что певица выбрала быть счастливой с молодым парнем.