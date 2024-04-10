«Оставила эту затею»: Мария Кожевникова больше не может бороться с зависимостью мужа

Актриса Мария Кожевникова заявила, что пыталась бороться с курением мужа. 39-летняя звезда рассказала об этом в интервью «Леди Mail.ru».

Оказалось, что у избранника знаменитости есть зависимость. Артистке с детства не нравился запах табака, поэтому она не думала, что свяжет жизнь с курильщиком. Но судьба распорядилась иначе.

«Родители курили, мне это жутко не нравилось, я выкидывала их сигареты, терпеть не могла дым... И так случилось – полюбила курящего», – поделилась звезда.

Сначала она пыталась бороться с вредной привычкой мужа, но потом устала и опустила руки.

«Первое время я пыталась разными ухищрениями бороться с пристрастием мужа к табаку, но со временем оставила эту затею», – призналась женщина.

Актриса убеждена, что никакие методы не помогут, пока сам человек не решит покончить с вредной привычкой. Мария говорит, что рядом с любимым стала более спокойной. Они даже не ругаются, потому что с мужчиной бессмысленно спорить.

«Он либо очень спокойно и аргументированно объясняет мне свою позицию, и мне даже нечего возразить, либо с таким снисхождением смотрит на мои капризы, тем самым демонстрируя свою мужскую силу и мощь», – пояснила Кожевникова.

Напомним, что актриса и его возлюбленный не стали заключать брак в ЗАГСе, они просто повенчались и сделали фотосессию в свадебных нарядах. Женщина убеждена, что это намного важнее росписи.

Ранее актриса Мария Кожевникова заявила, что в будущем будет не самой лучшей свекровью.