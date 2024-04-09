Актриса Мария Кожевникова заявила, что в будущем будет не самой лучшей свекровью. Об этом она призналась в интервью порталу «Леди mail.ru».

Мария Кожевникова воспитывает четверых сыновей. Старшему из них уже 10 лет. По словам актрисы, она пока не задумывалась о том, какой свекровью будет.

«Хотелось бы быть хорошей, но пока муж говорит, что свекровью я буду так себе. Но тут, конечно, многое зависит от того, каких женщин встретят мои мальчики. Если буду видеть счастье в их глазах, то невесток стану на руках носить», — рассказала она.

Актриса призналась, что ее старший сын уже сдружился с одной девочкой в школе. При этом, некоторое время назад ребенок общался с дочерью Кети Топурии, но вскоре их дружба прекратилась.

«Наш старший сын Ваня, уже с первого класса сдружился с девочкой Вероникой. Такая девочка хорошая: Ваня, как истинный спортсмен, бывает забывчивый, а Вероника, хоть и сама маленькая, постоянно напоминает ему, чтобы форму на тренировку не забыл взять или перекусить после занятий», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что Мария Кожевникова выступила с заявлением после теракта в «Крокус Сити Холле».