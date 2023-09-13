Оставил венчальное платье, а остальное раздал: как живет шансонье Жека после смерти жены

Шансонье и автор песни «Рюмка водки на столе» Жека раздал почти все вещи покойной жены, но оставил платье, в котором она была на венчании. Певец Евгений Григорьев с головой ушел в творчество и заботу о детях после того, как его супруга покончила с собой. Об этом сообщает Woman.ru.

Напомним, что Елизаветы Крапивиной не стало 21 июля. СМИ пишут, что женщина много лет страдала от психиатрического расстройства. Но муж поддерживал ее и водил к разным врачам, чтобы спасти ситуацию. Когда болезнь отступала, то у пары была хорошая жизнь – Елизавета помогала певцу с творчеством.

Когда прошло 40 дней после смерти жены, артист решил раздать ее вещи. Некоторые из них на память взяли себе ее подруги, другие он отвез в центр помощи нуждающимся. Но с одной вещью Жека так и не смог расстаться.

«Себе оставил платье, в котором она венчалась», — рассказал он.

Мужчину очень поддерживают дети, а дочь, которая учится в пятом классе, взяла на себя заботы по хозяйству.

«Мария осваивает полеты на мини-коптере, посудомоечную машинку, впервые сварила отцу макароны, собрала скворечник и кормушку для птиц, поучаствовала в стрижке газона — крутая девчонка, истинное продолжение нашей Лизы», – поделился Жека.

Ранее мы писали о том, как шансонье Жека выпустил и посвятил свою песню «7 небес» жене, которая еще при жизни слышала эту композицию.