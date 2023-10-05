Оставил тысячи фанаток в Крыму: что известно о новом возлюбленном Клавы Коки

Жених Клавы Коки оставил тысячи влюбленных фанаток в Крыму, об этом сообщает Kp.ru.

Недавно Клава Кока выбрала победителя романтического шоу «Сердце Клавы». Им оказался 25-летний крымчанин Александр Поверин. Журналисты выяснили, что мужчина был популярен и до проекта. Поверин родился в Симферополе, здесь же, в 14-й школе имени Бориса Хохлова, получил свое среднее образование.

После окончания школы мужчина поступил в Крымский университет культуры на факультет «Режиссура театрализованных представлений и праздников». Однокурсница Поверина рассказывает, что в мужчину были влюблены все его сверстницы уже тогда. Возлюбленный Клавы Коки будучи студентом начал подрабатывать в модельном агентстве и отличался чувством стиля.

«Он знал, как сочетать одежду, что носить и как выгодно подчеркивать свою красоту», - рассказала знакомая мужчины.

В итоге популярность модели начала расти еще в Симферополе, девушки буквально не давали мужчине пройти спокойно по улице.

«В тот момент у него уже были тысячи фанаток по всему Крыму. Иногда бывало так, что во время прогулки в центре Симферополя к нам могли подбежать и попросить автограф или сфотографироваться с ним», - рассказала подруга Поверина.

Ранее мы писали о том, что сваха Роза Сябитова предрекла Клаве Коке короткую жизнь с новым избранником.