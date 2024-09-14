Оставил свою собаку с восемью новорожденными щенятами: на звезду «Кухни» Хориняка пожаловались в полицию

В подмосковную прокуратуру поступила жалоба на актера Виктора Хориняка. Его обвиняют в жестоком обращении с животными, передает Telegram-канал Mash.

Все произошло на даче звезды «Кухни». Там ощенилась собака актера. На свет появились сразу восемь щенков, следить за которыми Виктор, судя по всему, не намерен.

Хориняку позвонили и сообщили о пополнении, но он лишь отмахнулся и сказал, что занят. В итоге собаки стали перемещаться по участку, скулить и выть из-за отсутствия воды и еды.

А не так давно стало известно о гибели одного из щенков. Его переехала машина. Представитель партии «Зеленая альтернатива» собрал обращения жителей и уже обратился в прокуратуру.

Ранее в Уфе байкерша сбила насмерть собаку. После этого женщина открыла сбор на ремонт мотоцикла.