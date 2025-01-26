Оставил одну с двумя детьми: мать Тимати вспомнила о предательстве его отца

Мама Тимати вспомнила, как справилась с предательством мужа, ушедшего к другой женщине.

Симонова Юнусова разоткровенничалась в беседе с подписчиками и рассказала про болезненное расставание с супругом и о том, как ей удалось пережить этот этап. На это мама знаменитости решилась пойти после вопроса одного из поклонников рэпера о личной жизни.

«Муж ушел к другой. 11 лет вместе и сыну два года. Как пережить?» — обратилась к Юнусовой подписчица.

Симона призналась, что понимает, насколько тяжело приходится сейчас женщине. По словам звездной мамы, главное не забывать о том, что нужно думать о себе и продолжать жить дальше: тогда супруг бросил ее одну с двумя детьми.

«Сочувствую. Я была в вашей ситуации. Это очень сложно, но надо жить дальше... Ощущение ледяного душа привело меня в чувство. Представляете, я настолько погрузилась в свое горе, что забыла о самом главном, а ведь для малышей рушилась вся привычная картина мира!», — посочувствовала Симона.

Напомним, что Симона была замужем за бизнесменом Ильдаром Юнусовым, с которым она познакомилась еще в школе. Но спустя 13 лет совместной жизни мужчина принял решение подать на развод. Тогда Симона осталась с сыновьями одна.

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