«Оставил ей квартиру»: Гоген Солнцев ушел от жены и сына, узнав, что мальчик ему неродной

Шоумен Гоген Солнцев рассказал, как изменилась его жизнь после ДНК-теста, который показал, что сын ему неродной. Он признался, что собрал свои вещи и ушел от жены, чтобы не участвовать в жизни ребенка.

То, что он не является биологическим отцом мальчика, стало тяжелым ударом для Гогена. Он давно подозревал, что воспитывал чужого малыша, но до последнего не хотел в это верить. А когда информация подтвердилась, он не стал сохранять брак с Полиной Давыдовой.

«Я благородно ушел, оставил ей квартиру и все после того, как узнал итог ДНК-теста. Но мне не хватает его. А недавно еще пришла с маркетплейса одежда сына, нахлынуло так, я прямо там расплакался, что не вижу его», - поделился Солнцев в «Прямом эфире» на «России 1».

Сейчас шоумен мечется: с одной стороны, Иван ему неродной, но с другой, он очень привязался к нему. На данный момент Полина выступает против общения бывшего возлюбленного с ребенком, а Солнцев жалеет, что вообще решил сделать ДНК-тест.

Поддерживает в тяжелый период Гогена новая любовь — певица Айсылу Чижевская. Блогер уверен, что артистка с ним из-за искренних чувств, потому что у него нет имущества, на которое она могла бы положить глаз.

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