«Была бунтаркой»: певица Нюша раскрыла правду о своем детстве

Певица Нюша посетила церемонию вручения III Национальной премии интернет-контента Института развития интернета (ИРИ). В беседе с Пятым каналом исполнительница хита «Выше» рассказала о своем детстве и поделилась мыслями о семье.

По признанию Нюши, в детстве она была немного бунтаркой, но, по сравнению с некоторыми сверстниками, все же была спокойнее.

«Я на небольшой процент была бунтаркой, но по сравнению с тем, что бывает, мне кажется, это несерьезный процент. Это скорее проявлялось внешне, как-то очень деликатно», — заявила певица.

Нюша отметила, что у нее очень много приятных воспоминаний о детстве. По словам артистки, семья всегда была для нее самым важным в жизни.

«Для меня семья — это всегда место силы, куда ты приходишь, где ждешь поддержку, любовь, заботу, безопасность. Хочется делать такое пространство для своих детишек, чтобы они всегда могли прийти и подпитаться чтобы ни происходило в их жизни. Хочется культивировать именно такое отношение и такое представление о семейном очаге», — призналась Нюша.

Напомним, недавно Нюша официально объявила о разводе с супругом, бизнесменом Игорем Сивовым, спустя семь лет брака. Певица призналась, что они расстались давно, но долгое время это не афишировали. Пара состояла в браке с 2017 года. Через год у артистки и бизнесмена родилась дочь Серафима-Симба, а в 2021 году — сын Саффрон.

Ранее сообщалось о том, что Нюша не стала говорить о новом возлюбленном после развода.