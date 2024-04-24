«Останься человеком»: Стас Михайлов запретил Алле Пугачевой называть россиян «ненормальными»

Певец Стас Михайлов на пресс-конференции прокомментировал слова артистки Аллы Пугачевой, которая в обращении к нему называла собиравшихся вернуться в Россию людей ненормальными. По его мнению, исполнительница не должна была этого делать.

Комментарий певца приводит ТАСС.

«Нельзя было это делать», - сказал Михайлов и добавил, что артисты всегда на виду и люди ориентируются на них.

Он считает, что следует называть вещи своими именами. «…Предали и предали. С Пугачевой не так что ли? Что не жилось ей здесь?» - рассуждал музыкант.

Михайлов отметил: певица может не любить его, но не граждан, так как «они ее сделали Аллой Пугачевой».

«Даже если ты уехал, останься человеком», - прокомментировал он слова исполнительницы.

15 апреля Пугачева отметила юбилей – ей исполнилось 75 лет. Несмотря на конфликт, Михайлов поздравил Примадонну, пожелав ей здоровья.