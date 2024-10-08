Остановила беременность: скрывающая дочь Виктория Дайнеко хотела бросить отца своего ребенка

37-летняя певица Виктория Дайнеко поделилась откровениями о своей личной жизни. Сначала артистка впервые озвучила имя 9-летней дочери, которую скрывает от публики, а теперь призналась, что хотела бросить отца своего ребенка еще до брака. Об этом знаменитость рассказала в беседе с Натальей Подольской в ее YouTube-шоу «Ваша Наташа».

По словам певицы, она не планировала выходить замуж за барабанщика Дмитрия Клеймана и даже планировала с ним расстаться. Однако, узнав о беременности, Виктория Дайнеко передумала и решила дать отношениям с возлюбленным еще один шанс.

«Если быть честной, то за несколько дней до того, как я сделала тест на беременность, это было в наше с ним романтическое путешествие в Черногорию, приехав в это путешествие, я поняла, что встречаться с этим человеком не буду. Не хочу. Я была уверена, что мы вернемся в Москву и расстанемся», — заявила артистка.

Тогда победительница «Фабрики звезд-5» вышла замуж за музыканта, но спустя время поняла, что это было ошибкой. «Считаю, что я попортила нам обоим жизнь еще на пару лет. Потому что я уже тогда понимала, что не смогу с ним», — призналась Виктория Дайнеко.

Певица отметила, что у нее с экс-супругом были сложные взаимоотношения, они много ссорились. В какой-то момент пара разъехалась и так и не смогла помириться.

«До этого было много ссор, я просила его уехать к родителям. Но в этот момент я поняла, что все! Больше мы не помирились. Полгода жили раздельно. Потом из новостей узнала, что он подал на развод», — рассказала знаменитость.

Напомним, Виктория Дайнеко состояла в браке с музыкантом Дмитрием Клейманом с 2015 по 2017 год. У экс-супругов есть 9-летняя дочь Елизавета. После развода артистка начала встречаться с мужчиной, имя которого не раскрывает.

Ранее сообщалось о том, что Виктория Дайнеко высказалась о возлюбленном.