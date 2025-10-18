«Останется на его совести»: Алана Мамаева с подругами обвинила во лжи бывшего мужа

Алана Мамаева с подругами обвинила во лжи бывшего мужа Павла и его супругу.

В новом выпуске «Ставка на любовь» появилась пара Надежды и Павла Мамаевых. В шоу супруга футболиста рассказала свою версию знакомства с будущим мужем, которую Алана разрушила у себя в личном блоге.

«Наша история любви началась очень магически, я бы сказала. Я с подругой приехала ужинать на Патриаршие пруды. Проходя мимо одного известного заведения, я столкнулась взглядом с одним мужчиной. И тут подруга говорит: "Не вздумай! Ты что, не знаешь? Это сумасшедшая семейка"», — рассказала Надежда в реалити.

Футболист поддержал свою жену и подтвердил, что бывшая выкачивает из него деньги под видом алиментов, которые, по его мнению, уходят совсем не на ребенка.

Алана Мамаева не смогла молчать о таком вранье. В закрытом канале она разрушила ложь блогера и подкрепила аргументами в виде фото переписок.

«Когда Мамаев давал интервью и назвал меня дьяволом и самом ужасным человеком в мире, я подумала: „Ну пусть это останется на его совести“, но когда он по ТВ говорит такие вещи, я понимаю, что мне нужно дать какую-то ответку. У меня на каждое их слово есть доказательство», — разгневалась бывшая жена.

В качестве подтверждения своих слов модель прикрепила переписку от 2021 года с Санько, в которой последняя всячески поддерживает девушку в процессе развода с Павлом и даже советует адвоката. Стоит отметить, что сейчас Надежда подписана у Аланы как «Крыса Гадин».

Напомним, что ранее спортсмен был женат на модели Алане Мамаевой, с которой они прожили в браке с 2013 по 2021 год. Они имеют совместного ребенка, дочь Алису, а также Павел усыновил сына модели от первого брака.

