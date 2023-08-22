Останется без жилья: Елена Исинбаева может лишиться виллы в Испании

Спортсменка Елена Исинбаева может лишиться виллы в Испании из-за серьезных лесных пожаров. Известно, что роскошный дом знаменитости находится вблизи полыхающего леса на Тенерифе.

Местных жителей пугает аномальная жара, которая мучает всех в последние недели. Бывало, что столбик термометра показывал до 50 градусов Цельсия. Из-за этого и обилия хвойных деревьев в лесах пожары случаются очень быстро. Они бушуют не только в лесах, но и перекидывается на дома.

Здесь же находятся роскошные виллы, где живут богатые люди, в том числе Исинбаева. Если в ближайшее время ситуация не изменится, то знаменитость может остаться без дома. Елена очень любит свой дом, который приобрела за огромные деньги. СМИ пишут, что на эту недвижимость у женщины ушла большая часть заработанных средств.

Ранее мы писали о том, что двукратная победительница Олимпиады Елена Исинбаева переехала из России в Испанию. Спортсменку заметили на Канарах. В Сети всплыли фотографии Елены Исинбаевой в летней одежде. По данным зарубежного издания, 41-летняя российская прыгунья с шестом решила остаться в Испании насовсем. Предположительно она живет в «роскошном комплексе» на острове Тенерифе, но старается вести «сдержанный образ жизни».

В свою очередь, победительница Олимпиады в 2006 году по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что не нужно доверять непроверенной информации. Она также высказала предположение, что Исинбаева могла приехать в Испанию просто отдохнуть.