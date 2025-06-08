Остался совсем один и разговаривал сам с собой: звезда «Каникул Кроша» Василий Фунтиков страдал перед смертью

27 мая ушел из жизни звезда фильма «Каникулы Кроша» Василий Фунтиков. Смерть 62-летнего актера стала полной неожиданностью для его родных и близких. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ младший брат артиста Павел рассказал, от чего он страдал в последние годы.

По словам мужчины, он регулярно навещал в больнице брата, оставшегося одного: «Каждый день ездил к нему, старался его поддержать». Павел Фунтиков раскрыл, что актер почувствовал себя плохо прямо на его глазах. Когда же вызвали скорую, выяснилось, у Василия Фунтикова случился инсульт. Артист был госпитализирован, а позднее впал в кому.

«Больше я его в сознании не видел», — признался брат Василия Фунтикова.

Звезда «Каникул Кроша» никогда не жаловался на здоровье. Известно, что около 2005 года Василий Фунтиков получил серьезную травму, из-за последствий которой на время перестал сниматься в кино. Личная жизнь актера также не сложилась: он никогда не был женат, но рассказывал, что у него есть дочь Дарья. Сам артист называл себя «маменькиным сынком», гордился этим и утверждал, что он не одинок.

«Я хотел создать крепкую семью, но пока не вышло. <…> Можно и в браке быть одиноким, верно? А у меня есть папа, брат, мои родные люди, мне и этого хватает», — делился Василий Фунтиков.

В окружении актера говорили, что ему не удалось создать семью из-за пристрастия к алкоголю. Василий Фунтиков не отрицал, что такой период в его жизни действительно был, но уверял: его зависимость уже в прошлом.

«Когда-то давно я на год зашивался, а толку? Воля должна быть. <…> Я стольких близких людей потерял из-за зеленого змия, поэтому сейчас — как стеклышко. Если сейчас кто-то скажет, что я пьяница, за такое вранье могу и ударить, хоть и не дерусь», — заявлял артист.

В последнем интервью за несколько месяцев до смерти Василий Фунтиков все же признался, что страдает от одиночества и от безысходности стал разговаривать сам с собой.

Ранее брат Василия Фунтикова раскрыл подробности смерти 62-летнего актера.