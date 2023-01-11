«Остался сам собой»: что говорят эксперты о новой пластической операции Киркорова

После новогодних праздников Филипп Киркоров стал главным ньюсмейкером. Так, артист сделал очередную пластическую операцию, и его новая внешность стала поводом для обсуждения в Сети. Сам мужчина не скрывает своей радости от содеянного и считает, что он помолодел на 20 лет. Сегодня в эксклюзивной беседе с «Пятым» каналом пластический хирург Алексей Маляев прокомментировал изменения в образе Киркорова.

Эксперт заявил, что операция была проведена успешно, поскольку певцу не изменили разрез глаз, хорошо подтянули кожу и спрятали все швы. «Возможно, исчезла какая-то брутальность, какая-то особенная бородка, но операция выполнена грамотно», — высказался врач.

Тем не менее пользователи Сети считают, что после очередного хирургического вмешательства Филипп стал похож на Стаса Михайлова. Алексей поделился профессиональным мнением и на этот счет.

Так, по словам специалиста, Киркоров будет всегда оставаться самим собой, поскольку в его внешности есть множество отличительных черт. «У него есть рост, брутальность, своя изюминка. Он хорошо сохраняет молодость и не стареет. Это будет многим артистам примером», — резюмировал пластический хирург.

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