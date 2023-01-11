«Народ не примет»: как Алла Пугачева пыталась спасти карьеру Галкина*

В феврале 2022 года Алла Пугачева и Максим Галкин* покинули территорию РФ. Сейчас семья обосновалась в Израиле, но, говорят, в другой стране дела у звездной пары складываются не очень хорошо. Все финансовые расходы легли на юмориста, но его концерты не пользуются таким спросом, каким он был раньше. Изданию «КП» удалось выяснить, как Примадонна отечественной эстрады пыталась cпасти карьеру супруга.

Выяснилось, что в сентябре 2022 года артистка возвращалась в Россию, чтобы договориться о возвращении Максима на телеэкраны. Увы, задуманное не обернулось успехом, и все руководство ТВ отказало в просьбе Пугачевой.

«Она обошла немало кабинетов. Даже, по слухам, обещала, что в соцсетях не будет больше политических постов. Но телевизионные начальники только развели руками, мол, даже если вернем Галкина*, народ его не примет», — рассказал источник информации.

Ранее сообщалось о том, что состояние Романа Костомарова, оказавшегося в реанимации, резко ухудшилось. Врачи пытаются спасти жизнь Олимпийского чемпиона. Подробности читайте в этой статье.

• Признан иноагентом на территории РФ