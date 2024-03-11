«Остался прозрачный призрак»: как выглядела Светлана Моргунова перед смертью

Актер Стас Садальский заявил, что диктор Светлана Моргунова перед смертью перестала быть похожа на себя и превратилась в «прозрачного призрака». По его словам, телеведущая в последние годы не жила, а доживала.

10 марта стало известно о смерти диктора Центрального телевидения СССР Светланы Моргуновой. Она уже довольно давно не выходила в свет и вела затворнический образ жизни после того, как потеряла единственного сына. Он скончался 4 года назад, подхватив коронавирусную инфекцию.

Садальский отметил, что, похоронив наследника, Моргунова перестала радоваться жизни. Она закрылась внутри и снаружи и начала меняться внешне. Перед смертью, по его словам, ее уже было не узнать, так как она стала совсем другим человеком.

«От прежней лучезарной, смеющейся Светы остался прозрачный призрак – худенький, маленький, измученный бедой. Конечно, с ней рядом была семья – чудесные внучки и жена Максима, но, увы, силы на «пожить» у нее кончились», - поделился Стас в личном Telegram-канале.

Также актер подчеркнул, что Моргунова была исключительным профессионалом своего дела, каких больше нет. Он заявил, что всю «старую телевизионную гвардию» предали забвению еще при жизни.

Ранее стала известна причина смерти Светланы Моргуновой.