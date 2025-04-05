«Остался последний рывок»: Сергей Жуков обратился к уехавшей в Америку дочери

Сергей Жуков обратился к уехавшей в Америке дочери по особому поводу.

Солист группы «Руки вверх!» опубликовал в личном блогепост, который он посвятил своей старшей наследнице Александре, которая родилась в браке с Еленой Добындо.

В честь 24-летия Сергей обратился к дочери и поздравил ее с днем рождения. Певец опубликовал снимок, на котором он запечатлен с новорожденной дочерью и сравнил с кадром, где он уже позирует со взрослой девушкой, которая на данный момент проживает в Чикаго.

Жуков подчеркнул, что он любит свою дочь, восхищается ею и всегда будет рядом, даже несмотря на большое расстояние. По словам Сергея, он верит в Александру и в ее успех.

«Моя первая и уже такая взрослая доченька! В этот день я хочу, чтобы ты была счастлива и больше улыбалась! Ты точно добьешься всего, что ты себе загадала и наметила, остался последний рывок! Пусть все у тебя сбывается и делает тебя каждый день счастливее! Я очень люблю тебя и, несмотря на расстояния, помни, что папа всегда рядом и нежно тебя обнимает, укрывая от всех ненастий!» — высказался Сергей в личном блоге.

Коллеги по цеху и блогеры присоединились к поздравления под публикацией Сергей и подчеркнули, что Александра очень похожа на своего отца: «У вас все детки красивые! Будь счастлива, Сашенька», «Папина копия, только с голубыми глазами», «Повезло с папой».

Ранее мы писали о том, что Сергей Жуков рассказал, как популярность повлияла на его детей.