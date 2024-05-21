Иосиф Пригожин рассказал, что в продюсерской отрасли у него был наставник

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что его первые шаги в продюсерской отрасли получились благодаря наставнику. Этим человеком был Юрий Айзеншпис.

Подробности узнал сайт Teleprogramma.pro.

«Благодаря ему я познакомился с Виктором Цоем и огромным количеством людей», - поделился Пригожин.

Он стал работать с артистом Вахтангом Кикабидзе и певицей Соней. Так Пригожин стал профессиональным менеджером.

Он заявил, что любит свою работу – помогать артистам и говорить за других Пригожину проще, чем за себя.

«Я с раннего детства в этом и не случайный человек», — сказал продюсер.

Он порассуждал, что продюсерами становятся несостоявшиеся артисты. Пригожин окончил ГИТИС, снялся в эпизодах в кино. Но актерская карьера, по его мнению, не состоялась из-за отсутствия наставника в этой сфере.

Ранее Пригожин поддержал певицу Наташу Королеву, которую вырезали из эфира двух концертов. Он назвал произошедшее «цирком».