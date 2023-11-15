Фаворит Пугачевой вспомнил, как был в любовном треугольнике с ней и Галкиным*

Фаворит Аллы Пугачевой, актер, певец, композитор Сергей Савин рассказал, что когда-то состоял в любовном треугольнике с Примадонной и Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ). Своей историей он поделился в интервью с aif.ru.

Савин участвовал в 2011 году в шоу «Фактор А», в жюри которого тогда была Пугачева. Она сразу выделила Сергея из всех участников. И, несмотря на разницу в возрасте в 39 лет, между ними завязались отношения.

«Когда я общался с Аллой Борисовной, думаю, Максиму Галкину* было неприятно, что появился новый мальчик, скажем так, новый фаворит, который может занять его место», — рассказал Савин.

По словам Савина, юморист негативно высказывался о нем. Спустя много лет Сергей считает, что мог бы занять его место.

Также он добавил, что отношения Пугачевой и Галкина* — «проект по пиару», который на тот момент ей был нужен. Так Примадонна стала чаще появляться в прессе и попала под пристальное внимание папарацци.

«Когда я был в гостях у Аллы Борисовны в Грязи, в их замке, я был поражен разницей, тем, что на людях они разговаривали друг с другом очень нежно, любовно. Максим*называл ее «Аллочка», а когда мы сидели в замке и пили чай, общались, он называл ее «Алла Борисовна»», — добавил певец.

Ранее Симоньян сказала, что Примадонне не повезло в отношениях с Галкиным*.

*признан иноагентом на территории РФ