Осталось жить около месяца: комик Костя Пушкин рассказал о тяжелых проблемах со здоровьем

Известный российский комик Костя Пушкин был на грани жизни и смерти — у него диагностировали опасное заболевание. Изначально врачи не давали артисту больше месяца, однако потом благодаря хирургическому вмешательству ситуацию удалось изменить в пользу звездного пациента.

Пушкин поделился историей на YouTube-канале Артем Винокур. Он рассказал, как однажды врачи обнаружили у него «смертельную историю». Тогда же специалисты заявили комику, что даже с выполнением всех рекомендаций ему осталось жить не больше месяца. Гарантию на больший срок Косте отказывались давать.

«У меня просто неожиданно обнаружили смертельную историю. Сказали: "у тебя месяц остался"», — поведал артист.

Впоследствии Пушкину сделали операцию. Для юмориста все сложилось лучшим образом. Смерть ему больше не угрожала, однако от курения и алкоголя знаменитости пришлось отказаться.

Ранее юмористка Светлана Рожкова рассказала о проблемах со здоровьем. По словам артистки, в 2015 году ей поставили смертельный диагноз.