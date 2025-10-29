«Осталось трое детей»: жена Романа Попова раскрыла подробности его смерти

Жена Романа Попова сообщила, что он умер от осложнений после химиотерапии. Юлия прокомментировала кончину актера в Telegram-канале.

28 октября ушел из жизни Роман Попов. Он боролся с раком мозга. Врачи выявили болезнь в 2018 году. После курса лечения она отступила, но минувшим летом вернулась с осложнениями: актер испытывал проблемы со зрением и со слухом.

Жена Романа рассказала, что последние дни жизни он провел в подмосковной больнице. Попов проходил курс химиотерапии, но организм не выдержал.

«Роман Попов умер вчера в подмосковной больнице от осложнений после проведенной химиотерапии», — высказалась Юлия.

Попова написала пост о муже, сопроводив его семейным видео. На нем Роман запечатлен за праздничным столом с детьми на руках.

«У Романа осталось трое детей — сын 15 лет и две дочери 13 и 6 лет», — заявила она.

