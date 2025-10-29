Квартиры в Москве и Сочи, дом в Подмосковье: известно, какое наследство оставил Роман Попов

Стало известно, какое наследство оставил после себя актер Роман Попов. Издание «Абзац» узнало, что речь идет о двух квартирах и загородном доме.

По информации издания, квартиры расположены в Москве и Сочи. Загородный дом, который выставляли на продажу за 54 млн рублей, находится в Подмосковье.

Адвокат Александр Бенхин полагает, что имущество унаследуют жена и дети. Родители Попова, считает он, могут отказаться от недвижимости в пользу внуков.

«Мой прогноз: все спокойно и цивилизованно отойдет вдове, сыну и двум дочерям. Вероятно, Роман составил завещание незадолго до ухода из жизни, потому что знал о своем смертельном диагнозе», - сказал Бенхин.

Напомним, звезда сериала «Полицейский с Рублевки» умер 28 октября в возрасте 40 лет. Говорилось, что он скончался в больнице в Йошкар-Оле, последние месяцы за артистом ухаживала мама. Жена и дети остались в Москве. Прощание с Поповым состоится 1 ноября в столице.