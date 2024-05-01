«Мой близкий человек погибает»: Диана Пожарская просит о помощи

Диана Пожарская переживает за близкого человека, который, по ее словам, находится на грани жизни и смерти. Актриса вышла на связь в социальных сетях, чтобы попросить о помощи.

«В данный момент в городе Первоуральске Свердловской области мой близкий человек находится в критическом состоянии, буквально погибает на руках моих родственников и не получает должной помощи от слова совсем. Ее просто отправляют домой», – поделилась звезда.

Как утверждает избранница Ивана Янковского, врачи не предпринимают никаких мер, в то время как состояние женщины становится хуже с каждой минутой. Актриса просит подписчиков распространить эту информацию в интернете, чтобы ее близкому человеку оказали помощь.

«Если кто-нибудь как-то может помочь, повлиять, распространить информацию, я прошу осуществить это как можно скорее. Прямо сейчас она находится в городской больнице №1 Первоуральска, но ее не госпитализируют», – добавила Диана Пожарская.

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