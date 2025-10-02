«Осталось совсем недолго втягивать живот»: Анна Семенович призналась в желании поглупеть

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович нашла неожиданную причину радоваться осени. По ее мнению, с приходом холодов можно скрывать недостатки фигуры за теплой одеждой.

«Осталось совсем недолго втягивать живот. На улице холодает», - написала Анна в личном блоге, добавив к записи двух танцующих поросят.

Кроме того, 45-летняя Семенович в шутку выразила надежду, что сможет немного поглупеть в образе блондинки.

«Пытаюсь вернуть себе блондинистый цвет волос, а то слишком умная стала в брюнетке. Самой от себя тошно от своего ума. Может, сейчас поглупею», - заявила Анна в видеоролике, снятом в салоне красоты.