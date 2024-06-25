Оксана Самойлова отреагировала на критику Инстасамки в адрес родителей-блогеров

Российская модель и блогерша Оксана Самойлова рассказала, что певице Инстасамке (настоящее имя Дарья Зотеева) следует подумать, «какой урон она наносит детской психике». Ее слова приводит ROCKET MAG.

Таким образом звезда отреагировала на критику Инстасамки в адрес родителей-блогеров, в частности Дениса Кукояки, который снимает ребенка в своих роликах. Певица считает, что блогер использует наследницу в плане заработка.

«Ее треки не про бабочки-цветочки, начнем с этого. Их слушают, в первую очередь, дети. Поэтому, если она настолько беспокоится о психике детей, ей нужно начать с себя и своего творчества», — высказалась блогерша.

В то же время Самойлова допустила, что в словах исполнительницы может быть доля правды. Модель отметила, что существует очень тонкая грань между тем, когда родители заставляют сниматься в видео и когда дети сами желают этим заниматься.

«Если эта грань никак не нарушается, то почему бы и нет?», — резюмировала она.

Ранее телеведущая Алена Водонаева раскритиковала дочь Оксаны Самойловой.