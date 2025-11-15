«Осталось понять, что за „ценный опыт“ она передает молодому поколению»: Вика Цыганова — о медали Семенович

Вика Цыганова высмеяла новость о награждении Анны Семенович медали «За труды в культуре и искусстве». В своем Telegram-канале певица задалась вопросом о том, какие ценности артистка передает молодежи, и заявила, что сейчас России нужны «бескультурные деятели».

Недавно министр культуры РФ Ольга Любимова лично вручила Анне Семенович медаль «За труды в культуре и искусстве». Эта новость возмутила Вику Цыганову, которая усомнилась, что артистка, исполняющая композиции с неоднозначным смыслом, подает правильный пример молодому поколению. Певица обратила внимание на то, что в стране делается упор на количестве, а не качестве наград.

«Министр культуры отметила, что исполнительница песен „Хочешь“ и „Ищу мужа“ в ряду других деятелей культуры „дарит свои силы, знания и творчество нашему дорогому зрителю“, также передает „ценный опыт и наши традиции молодому поколению“. Нет, ну тут абсолютно заслуженная награда. Грудь большая — орденов и медалей надо много. <…> Осталось только понять, что за „ценный опыт“ и „традиции“ Семенович передает молодому поколению», — высказалась Вика Цыганова.

Артистка отметила: награждение Анны Семенович медалью является доказательством того, какие «культурные (или бескультурные) деятели сейчас нужны России».

«Свистеть не будем, но посмеемся всей страной. Простите, опять не сдержались… Вот про третью медаль Семенович точно писать не будем. Пока грудь всю не завесит, больше о ней не вспомним!» — заключила певица.

Напомним, для Анны Семенович это уже вторая почетная награда. В марте артистка удостоилась медали «За труды в культуре и искусстве» с подписью президента России. Награду присудили с формулировкой «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Ранее актер Станислав Садальский высмеял медаль Анны Семенович и заявил, что ее «есть куда повесить».