Осталось полгода: Надежде Кадышевой дали неприятный прогноз на будущее

PR-директор артистов Юлия Матвеева заявила, что популярности певицы Надежды Кадышевой осталось полгода. Об этом сообщает Kp.ru.

Народная артистка неожиданно для многих стала популярна в соцсетях, а теперь собирает на концертах огромное количество зрителей. Среди слушателей много молодежи, а ее выступление на выпускном 2025 сопровождалось овациями.

Юлия Матвеева в беседе с журналистами напомнила о тренде на ностальгию. Она отметила, что трек Кадышевой завирусился в соцсетях, что прибавило ей популярности.

«Когда выстреливает какой-то тренд, артиста начинают везде звать, начинают подсвечивать в СМИ. Как следствие, он везде мелькает, и на него сконцентрировано больше внимания. И логично создается полное ощущение, что он нарасхват, то есть он сейчас в медийном поле. Но проходит немного времени, и зачастую все сходит на нет. Это такая история очень мимолетная», – убеждена PR-директор артистов.

По мнению специалиста, звезде очень тяжело удержать такое внимание. Она думает, что Кадышева сможет собирать полные залы еще примерно год. Она привела в пример Катю Лель с треком «Муси-пуси», который тоже выстрелил спустят много лет.

«У Кадышевой, может, это будет год. Но я думаю, что полгода. Не больше, скорее всего», — объяснила Матвеева.

Специалист подчеркнула, что у Кадышевой есть своя аудитория. А многие любят ее с детства.

Ранее мы писали о том, что Стас Садальский назвал Надежду Кадышеву «куклой на чайнике».