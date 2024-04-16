Осталось двоякое впечатление: фильм Ксении Собчак к юбилею Аллы Пугачевой назвали панихидой

Журналистка Ксения Собчак сняла фильм по случаю 75-летия звезды отечественной эстрады Аллы Пугачевой. Однако работа, которая была позиционирована как поздравление, в Сети была воспринята как панихида, передает телеканал «Царьград».

Примадонна тихо и скромно отпраздновала юбилей. На связь с народом она не выходила и весь день получала поздравления от коллег по цеху.

Певицу поздравляли актеры, исполнители и журналисты. Так, Собчак посвятила Примадонне фильм под названием «Знаешь, все еще будет». Работа была неоднозначно воспринята в Сети. Некоторые пользователи написали, что вместо поздравления у скандальной журналистки получилась панихида, потому что о Пугачевой говорилось в прошлом времени.

«Собчак явно за деньги Аллы это отсняла. Но прикол в том, что в интервью про Аллу все в прошедшем времени рассказывают о ней. Ощущение от просмотра интервью, что это панихида, а не поздравление с юбилеем», — заявил один из зрителей.

Ранее певица София Ротару прервала молчание и поздравила Аллу Пугачеву. Она опубликовала пост на странице в социальной сети.