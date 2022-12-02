«Осталось два года»: Цискаридзе прощается с публикой

Николай Цискаридзе является выдающимся танцором и деятелем искусств России. На большой сцене мужчина выступал 21 год. В откровенном интервью для YouTube-канала «Солодников» артист рассказал, почему завершил свою карьеру.

Николай с большим уважением относится к своим учителям, особенно к Петру Пестову. Однажды наставник сказал ему: «Коля, долго не танцуй». Сначала Цискаридзе не оценил такой совет, и лишь с возрастом он понял правдивость слов Петра Антоновича.

Последние годы танцевальной карьеры мужчины давались ему нелегко. Артист понял, что у него не хватает сил исполнять партии на таком уровне, на котором он выступал долгое время. Только любовь к искусству и сила воли смогли задержать артиста ещё на несколько лет в театре. Когда же Николай почувствовал, что энергия его совсем покинула, то он отправился к министру культуры на серьёзный разговор.

«Я ему сказал, что осталось два года, и больше танцевать не буду», — поделился воспоминаниями Цискаридзе.

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