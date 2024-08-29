«Остальные пусть заткнутся»: юмористка Родина в четвертый раз выходит замуж

Юмористка Маргарита Родина получила предложение руки и сердца и в четвертый раз выходит замуж. Звезда шоу «Женский стендап» поделилась радостью в соцсетях.

Возлюбленный знаменитости предложил ей заключить брак на сцене во время ее выступления. Он поднялся и признался ей в любви. Маргарита назвала случившееся «шок-контентом», а о мыслях любимого мужчины даже не догадывалась. Также она обратилась к поклонникам и призвала их не сомневаться в себе.

«Кто бы что вам ни говорил. Счастье может быть в любом возрасте. Любовь — в любом возрасте. Карьера — в любом возрасте. Вы прекрасны. Всегда. А остальные пусть заткнутся», — поделилась звезда.

У Родиной есть трое детей, которых она родила от разных мужчин. Так, старший сын Александр появился, когда юмористке было всего 19 лет. Тогда она была не готова к семье, рассталась с мужчиной и занималась воспитанием мальчика самостоятельно. У нее также есть дочь Полина от второго супруга, с которым она расставалась со скандалами. С третьим мужем женщина родила Егора, но и с этим избранником они разошлись.

При этом знаменитость признавалась, что не опускает руки и надеется встретить своего человека. Но о новом мужчине она рассказывать не стала. Подробности его жизни неизвестны, артистка показала его впервые именно в этот особенный день.

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