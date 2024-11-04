«Остальное буду постепенно снижать»: Сати Казанова раскрыла свой вес после родов

Недавно Сати Казанова впервые стала мамой — у певицы и ее мужа, итальянского фотографа Стефано Тиоццо, родилась дочь. Экс-солистка группы «Фабрика» рассказала о восстановлении и раскрыла свой вес после родов в личном блоге.

По словам 42-летней певицы, ее восстановление проходит «в хорошем темпе». Сати Казанова призналась, что ей уже удалось сбросить 10 из 15 кг, набранных во время беременности.

«Остальное буду постепенно снижать, и то не до изначальных 53 кг. Мне уже не интересно быть просто худощавой. Я теперь хочу мышечную массу», — заявила артистка.

Сати Казанова также рассказала, что в процессе восстановления ей помогает послеродовая доула. Позднее экс-солистка «Фабрики» планирует обратиться к услугам остеопата.

«Очень мне помогает прекрасная послеродовая доула Елена. Подвязывания таза и живота свивальником очень круто работает! Также мне будет помогать остеопат. А попозже уже подключу тренировки», — отметила Сати Казанова.

23 октября у певицы появилась на свет долгожданная дочь. Сати Казанова рассказывала о своих «лотосовых» родах, которые прошли в домашней атмосфере в перинатальном центре.

«Я всегда мечтала о домашних „лотосовых“ родах. <…> Все случилось куда прекраснее, чем я могла пожелать. Родовой блок в эти минуты превратился в некий храм со свечами, цветами и звучанием сакральных мантр… Муж был рядом все время — той ночью мы оба прошли могучее посвящение», — делилась Сати Казанова.

Артистка и ее супруг уже опубликовали в соцсетях первые фото из роддома с ребенком. При этом Сати Казанова и Стефано Тиоццо пока не показывает лицо дочери, скрывая его стикерами. Имя малышки пара пока также не раскрывает.

Ранее мы писали о том, что Сати Казанова рассказала о необычном имени новорожденной дочери.