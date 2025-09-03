Игорь Крутой рассказал, когда в России появятся звезды уровня Леонтьева и Аллегровой

Композитор Игорь Крутой рассказал, когда в России появятся звезды уровня Валерия Леонтьева и Ирины Аллегровой. Он признался в беседе с URA.RU, что исполнителю нужно просто «найти свой хит».

Крутой написал множество композиции, которые полюбились слушателям. Он проводит не только «Новую волну» со взрослыми участниками, но и детскую, где открывает совсем юные таланты. Звезда поделился, что «Детская Новая волна» каждый год показывает большое количество талантливых детей.

«Наш конкурс становится своего рода трамплином в начале их карьеры», — рассказал композитор.

Он подчеркнул, что доволен результатами конкурса. Журналисты поинтересовались, когда в стране появятся исполнители уровня Леонтьева, Аллегровой и Киркорова. Крутой убежден, что для этого нужен хит.

«Покажет время: хотелось бы, чтобы у нас уже появились артисты уровня Билана, Лазарева. Тут всегда присутствует его величество Случай. Нужно найти песню, своего автора, своего режиссера… Певец начинается в тот момент, когда у него появляется собственный хит», – порассуждал он.

Игорь Яковлевич добавил, что старается быть в курсе событий в шоу-бизнесе. Для этого он включает радиостанции и интересуется песнями, которые ему особенно понравились.

