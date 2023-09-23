Остались и выиграли: на сколько взлетели гонорары оставшихся в России артистов

Оставшиеся в России артисты начали поднимать стоимость выступлений. Гонорары взлетели в несколько раз.

Как пишет Teleprogramma.pro, рэп-исполнитель Баста ранее выступал за 5,5 миллиона рублей, а теперь его гонорар составляет 6-8 миллионов. Певица Zivert, ранее выступавшая за 1 миллион рублей на частных мероприятиях, теперь требует 4 миллиона.

Кроме того, стоимость выхода на сцену Леонида Агутина выросла с 2 до 5 миллионов рублей, а концерт Димы Билана увеличился с 4 до 5,4 миллиона.

Однако самое наивысшее поднятие цен наблюдается у Полины Гагариной. Выступавшая за 4 миллиона рублей певица теперь просит 9 миллионов. Так, она выступала на Михайловской набережной в честь 85-летия Новосибирской области и получила 8,9 миллиона рублей, 7 из которых достались певице, а 1,9 были использованы на организацию ее приезда и обеспечение бытовых условий.

Ранее мы писали, что певица Катя Семенова назвала Лайму Вайкуле старой дурой.