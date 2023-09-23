Исполнительница хита «Чтоб не пил, не курил» раскрыла истинное отношение к коллегам

Исполнительница хита «Чтоб не пил, не курил» Екатерина Семенова высказалась насчет уехавших артистов. В первую очередь она обратилась к Алле Пугачевой и Лайме Вайкуле.

На XXI Открытом российском фестивале кино и театра «Амурская осень» в Благовещенске певица вспомнила слова Пугачевой в 2022 году, когда она обратилась к своим критикам, называя их холопами, которые стали рабами. Семенова возмутилась, почему же Примадонна тогда столько лет пела перед холопами.

Кроме того, Семенова высказалась о певице Лайме Вайкуле. Артистка не понимает, зачем она дает столько интервью на политическую тематику, пишет aif.ru.

«Я не знаю, что с ней произошло — климакс у нее прошел много лет назад, вроде. Так что вывод для меня один: она просто дура старая», — заключила Семенова.

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