«Как будто бы ты без макияжа»: мама Виктории Бони впервые увидела дочь после операции

Мама Виктории Бони поделилась мнением о результатах пластики лица дочери, об этом сообщает The Voice.

В гости к телеведущей прилетела ее мать, она впервые увидела результат пластической операции, которую Боне сделали несколько недель назад. Родственница блогерши заявила, что довольна тем, как выглядит дочь.

«Привет, моя красота! В принципе, как будто бы ты без макияжа. Ну и есть немного, что у носика как бы немного приподнялось. В целом, ты! Главное, чтобы было тебе хорошо!» — сказала она.

Виктория Боня поблагодарила мать за честное мнение и пошутила, что та должна была узнать ее в любом случае.

«Глаза стали повыразительнее. Губочки хорошенькие, помолодела, естественно. Я же тебе всегда говорила, ты выглядишь у меня прекрасно, тебе никуда не надо лезть, ты всегда у меня на 25 лет выглядишь!» — добавила мать экс-участницы «Дома-2».

Ранее мы писали о том, что Наталья Штурм раскрыла имя спонсора пластической операции Виктории Бони. По мнению певицы, свои деньги Боне пожертвовал известный дирижер Дерек Глисон.