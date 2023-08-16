Остались без гроша: муж Блиновской признался, что их семье больше не на что жить

Супруг известной «инфоцыганки» Елены Блиновской признался, что им стало не на что жить. На текущий момент у пары арестовано имущество и счета на 64 миллиарда рублей. Об этом сообщает Life.ru.

У мужа Елены есть пара бизнес-проектов, которые направлены на «продовольственную безопасность». Однако он решил не уточнять, какую прибыль они приносят.

По словам Алексея, сама марафонщица сейчас находится в подавленном состоянии. Супруг старается всячески ее поддерживать. По решению суда, Елена Блиновская должна сидеть под домашним арестом вплоть до 26 октября.

Ранее мы писали, что 45-летний сантехник из Нижнего Новгорода потребовал от главной «исполнительницы желаний» 200 тысяч рублей за выполненную работу в премиальном коттедже. Он утверждает, что эти деньги ему недоплатил муж Блиновской.